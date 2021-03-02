Цена биткоина снова выросла до $ 50 тыс.
2 марта, 2021, 09:54
По состоянию на утро 2 марта курс биткоина составлял $ 48 675,10 / BTC
Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.
Отмечается, что ночью 2 марта максимальный курс биткойнов достиг $ 50 213,03.
- Напомним, биткойн достиг максимальной цены 21 февраля - $ 58 332,36.
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