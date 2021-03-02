Беспилотник оккупантов пересек линию разграничения вблизи Счастья, - штаб ООС

2 марта, 2021, 18:56

2 марта вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня. Украинские военные обнаружили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 2 марта, обстановка в районе проведения Операции объединенных сил и далее контролируется украинскими воинами", - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня.

Так, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет оккупационного БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Отмечается, что на всей линии разграничения сторон наблюдалась тишина.

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