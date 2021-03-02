Аваков выразил позицию относительно легализации огнестрельного оружия
2 марта, 2021, 19:59
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для украинцев
Об этом сказал в интервью блогеру Дмитрию Гордону.
Он отметил, что многие выступают за легализацию, но при этом возмущаются, когда происходят инциденты с применением.
"А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность владеть короткоствольным оружием", - сказал Аваков.
На уточняющий вопрос, министр ответил: "Я против".
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