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Аваков выразил позицию относительно легализации огнестрельного оружия


фото: Цензор.НЕТ
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для украинцев

Об этом сказал в интервью блогеру Дмитрию Гордону.

Он отметил, что многие выступают за легализацию, но при этом возмущаются, когда происходят инциденты с применением.

"А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность владеть короткоствольным оружием", - сказал Аваков.

На уточняющий вопрос, министр ответил: "Я против".

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