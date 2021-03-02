Аваков о деле Шеремета: Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу

2 марта, 2021, 08:11

Национальная полиция с прокуратурой подготовили обвинения по делу об убийстве Павла Шеремета. На это обвинение нужно ответить. Далее будет решение суда

Об этом в телевизионном интервью сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ТСН.

"Как было несколько лет назад, до того, как было объявлено, что есть подозреваемые? На какую годовщину, выходила общественность: когда наконец расследование покажет, найдет убийцу, найдет организатора и т.д.", - отметил он.

По словам Авакова, на следствие оказывалось немаленькое давление.

"Далее следствие получило на руки факты. Доложили мне, потом доложили генеральному прокурору. Прокуратура сказала - оснований достаточно. Мы сказали - давайте еще подождем выводов экспертов. Дождались. Оснований достаточно. Предъявили. И дальше включается механизм средств массовой информации, публичного обсуждения. На фоне того, что нет доверия правоохранительным органам и судам ", - подчеркнул Аваков.

Далее, по словам министра, акцент в этом деле смещается.

"Уже никто не помнит первоисточника, никто не помнит текущие аргументы следствия. Реальных нестыковок накопилось очень много. Дальше - это вопрос веры: кто как преподнесет. Или атакующую или защищающую ситуацию. И вот здесь должен вступить суд с фразой : "Вот здесь мы разобрались". К сожалению, у нас так не происходит ", - продолжает Аваков.

У Авакова сложилось впечатление, что в процессе заинтересованы только следователи и никто больше. Есть факты, которые нужно оценить. Уже несколько месяцев идет суд.

"Я против такого правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы. Национальная полиция с прокуратурой подготовили обвинения. На это обвинение нужно ответить. Далее будет решение суда. Виновные или невинные. Невинные - значит, ошиблось обвинения. Есть процедура принятия соответствующих санкций. Если виноваты - они должны понести наказание ", - резюмировал он.

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