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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд отменил закрытие дела экс-министра энергетики Насалика о недостоверном декларировании

Антикоррупционный суд отменил закрытие дела экс-министра энергетики Насалика о недостоверном декларировании

Апелляционная палата ВАКС отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого подозревают в декларировании недостоверных данных

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда

Во время заседания апелляционная палата рассмотрела жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела против Насалика.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила решение, которое обжалуется, и назначила рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого", - сообщили в ВАКС.

  • Напомним, что 9 июля 2019 года САП сообщила о подозрении Насалику, который "забыл" задекларировать $1,2 млн.
  • Высший антикоррупционный суд 24 ноября 2020 года закрыл уголовное дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

 

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