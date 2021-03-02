Антикоррупционный суд отменил закрытие дела экс-министра энергетики Насалика о недостоверном декларировании
2 марта, 2021, 19:45
Апелляционная палата ВАКС отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого подозревают в декларировании недостоверных данных
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда
Во время заседания апелляционная палата рассмотрела жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела против Насалика.
"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила решение, которое обжалуется, и назначила рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого", - сообщили в ВАКС.
- Напомним, что 9 июля 2019 года САП сообщила о подозрении Насалику, который "забыл" задекларировать $1,2 млн.
- Высший антикоррупционный суд 24 ноября 2020 года закрыл уголовное дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти