Администрация Байдена не стремится к перезагрузке отношений с РФ, - Reuters

2 марта, 2021, 18:04

Администрация президента США Джо Байдена не стремится к перезагрузке отношений с Россией, основная задача - сделать их предсказуемыми

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации, передает Reuters .

"Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что отношения с Москвой будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель - иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными", - отметил он.

По его словам, Вашингтон не будет закрывать глаза на враждебное поведение Москвы.

"США не стремятся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации", - добавил представитель администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят санкции против России из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в "черный список" попадут семь чиновников.

Сегодня стало известно, что санкции за Навального ввел Европейский союз . Ограничения уже вступили в силу и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Они распространяются на четырех чиновников из высших органов власти.

Глава МИД России Сергей Лавров уже успел пригрозить США "однозначным ответом" на санкции против РФ.

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