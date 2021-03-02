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Espreso.tvОбщество2 марта США введут новые санкции против России из-за отравления Навального, - Reuters

2 марта США введут новые санкции против России из-за отравления Навального, - Reuters


фото: reuters
Во вторник, 2 марта, США объявят о введении новых санкций против России из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает Reuters .

Два источника сообщили, что санкции будут связаны с законом о контроле над химическим и биологическим оружием с 1991 года.

Также при введении санкций власти США будут руководствоваться исполнительным указом от 2014 года, который был принят после аннексии Крыма.

Источник отметил, что также будет задействован закон о борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

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