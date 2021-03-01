Ждем новый транш МВФ в 2021 году - советник Зеленского Устенко

1 марта, 2021, 21:07

Очередной транш Международного валютного фонда Украина ожидает в этом году

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба ОПУ.

"Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на $5 млрд долларов - $2,1 млрд мы уже получили", - отметил он.

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Устенко отметил, что успешное сотрудничество с фондом позволит Украине делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов.