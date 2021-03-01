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Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил Сергея Козыря в должности председателя Херсонской ОГА

Зеленский утвердил Сергея Козыря в должности председателя Херсонской ОГА


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности на этой должности

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подписал соответствующий указ.

Президент пожелал Козырю успеха в работе на благо региона.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - отметил Зеленский

Справка. Сергей Козырь в 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019-го - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020-го и. о. председателя Херсонской ОГА.

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