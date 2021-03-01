Зеленский утвердил Сергея Козыря в должности председателя Херсонской ОГА

1 марта, 2021, 20:15

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подписал соответствующий указ.

Президент пожелал Козырю успеха в работе на благо региона.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - отметил Зеленский