Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушения требований пожарной безопасности

1 марта, 2021, 15:36

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, закон направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращение пожаров в природных экосистемах, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Так, вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подписанный закон позволит осуществлять эффективные и системные меры по защите природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.

В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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