Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушения требований пожарной безопасности
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, закон направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращение пожаров в природных экосистемах, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
Так, вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.
Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подписанный закон позволит осуществлять эффективные и системные меры по защите природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.
В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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