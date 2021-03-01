Зеленский подписал закон о помощи по частичной безработице: кто сможет ее получить

1 марта, 2021, 14:46

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно тексту законопроекта, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Отмечается, что право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина получит Кабинет министров. Так, Кабмин будет определять размер помощи, срок ее предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

В пресс-службе заметили, что до этого законодательство предусматривало предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц исключительно в связи с COVID-19.

Отмечается, что новый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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