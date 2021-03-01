Зеленский одобрил санкции против экс-главы МВД Захарченко и девяти военных
Соответствующий указ опубликован на сайте ОПГ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
В список санкций попали:
- бывший председатель СБУ Александр Якименко;
- бывший министр МВД Виталий Захарченко;
- бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;
- бывший генерал-майор Станислав Шапортов;
- бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;
- бывший генерал-майор Юрий Катовский;
- бывший генерал-майор Владимир Товский;
- бывший генерал-майор Валентин Ханжа;
- бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;
- бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.
- Напомним, 26 февраля СНБО наложила санкции на 10 высших офицеров, которые предали Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти