Зеленский одобрил санкции против экс-главы МВД Захарченко и девяти военных

1 марта, 2021, 15:30

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПГ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В список санкций попали:

- бывший председатель СБУ Александр Якименко;

- бывший министр МВД Виталий Захарченко;

- бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;

- бывший генерал-майор Станислав Шапортов;

- бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;

- бывший генерал-майор Юрий Катовский;

- бывший генерал-майор Владимир Товский;

- бывший генерал-майор Валентин Ханжа;

- бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;

- бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.

Напомним, 26 февраля СНБО наложила санкции на 10 высших офицеров, которые предали Украину.

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