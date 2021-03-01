Впервые за семь недель: в ВОЗ заявили о росте случаев коронавируса в мире
1 марта, 2021, 20:07
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире возросло число больных коронавирус
Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина .
"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается", - подчеркнул он.
По его словам, вспышки коронавируса наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу.
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