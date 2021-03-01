Впервые в истории: экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному сроку заключения
Об этом сообщает BFMTV.
Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, экс-президент Франции через своего адвоката пытался получить у судьи сведения о деле, фигурантом которого он был.
Впервые в истории Франции суд вынес бывшему президенту приговор с реальным сроком заключения.
Председатель суда во время оглашения приговора заявил, что инкриминируемые Саркози действия вызывают "особую обеспокоенность, поскольку они были совершены бывшим президентом Республики".
"Николя Саркози использовал свой статус и свои политические и дипломатические отношения, чтобы подкупить магистрата", - сказал судья, добавив, что Саркози, как бывший юрист, "был полностью осведомлен об этических обязательствах" своего адвоката.
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