Впервые в Украине: в больнице скорой помощи робот Da Vinci прооперировал ребенка

1 марта, 2021, 17:02

Во львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине прооперировали 13-летнюю девочку с помощью медицинского робота Da Vinci. Ребенок имеет шанс забыть о боли в кишечнике навсегда

Об этом информирует больница скорой медицинской помощи, передает "Еспресо.Захид".

13-летний ребенок из Волынской области имел врожденный порок кишечника. Его трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Он страдал от боли, сопровождавшейся рвотой.

В мире такие патологии оперируют с помощью роботизированных систем Da Vinci. Малоинвазивные хирургические технологии минимизируют развитие спаечного процесса после операции. Родители решили доверить своего ребенка львовской команде хирургов, которые оперируют в больнице с роботом Da Vinci. После роботизированной операции у девочки есть шанс навсегда забыть о боли и проблемах, которые ей досаждали долгое время.

"Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние. Без еще одной операции девочка не просто страдала бы, был риск возникновения острой кишечной непроходимости и даже некроза, а это уже вопрос жизни. Однако устранение спаек открытым способом, которых уже было три, в дальнейшем грозило возникновением новых, само собой не было выходом", - рассказал генеральный директор больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

Оперировала пациентку совместная команда хирургов двух львовских больниц - скорой медицинской помощи и "Охматдета". В ее состав вошли руководитель Центра малоинвазивной хирургии "Охматдета" Андрей Дворакевич, хирурги больницы скорой медицинской помощи Андрей Стасишин и Артур Гураевський, анестезиолог Виктор Юрченко.

"С помощью Da Vinci наши специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две "руки" и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей. На адгезиолизис, то есть, ликвидацию спаек, ушло почти 3 часа", - рассказывает Олег Самчук.

Отмечается, что операция прошла успешно. Девочку больше не беспокоит боль в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. Впереди у нее еще длительная реабилитация, но она, по словам врачей, имеет шанс навсегда забыть о своей проблеме.

Фото: Больница скорой медицинской помощи / Facebook

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