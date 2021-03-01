Впервые церемония "Золотого глобуса" состоялась в виртуальном формате: объявили победителей

1 марта, 2021, 09:06

Впервые в своей истории церемония вручения в США кинопремии "Золотой глобус" состоялась в виртуальном формате

В этом году церемония вручения премии прошла в виртуальном формате одновременно в двух городах - в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Номинанты в это время находились в разных уголках мира.

Золотой глобус 2021: список победителей

Полнометражные фильмы:

Лучший фильм (драма): "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучший фильм на иностранном языке: "Минар" (Minari)

Лучший сценарий: Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7)

Лучший режиссер: Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучшая песня: "Is Si (Seen)", лента "Вся жизнь впереди"

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, "Душа"

Лучший анимационный фильм: "Душа" (Soul)

Лучший фильм (комедия или мюзикл): "Борат 2" (Borat 2)

Лучшая мужская роль (драма): Чедвик Боузман, "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Лучшая женская роль (драма): Андра Рэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holiday review)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah)

Лучшая женская роль второго плана: Джоди Фостер, "Мавританець" (The Mauritanian)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Саша Барон Коэн, "Борат 2" (Borat 2)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)

Сериалы и программы:

Лучший сериал (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)

Лучший сериал (комедия или мюзикл): "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучший минисериал или телефильм: "ферзевом гамбит" (The Queen's Gambit),

Лучшая мужская роль минисериала сериала-антологии или телефильма Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл) Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл) Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

Лучшая мужская роль в сериале (драма) Джош О'Коннор, "Корона" (The Crown)

Лучшая женская роль в сериале (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)

Лучшая женская роль второго плана на телевидении: Джиллиан Андерсон, "Корона" (The Crown)

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении Джон Боега, "Маленький топор" (Small Axe)

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