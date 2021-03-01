Впервые церемония "Золотого глобуса" состоялась в виртуальном формате: объявили победителей
В этом году церемония вручения премии прошла в виртуальном формате одновременно в двух городах - в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Номинанты в это время находились в разных уголках мира.
Золотой глобус 2021: список победителей
Полнометражные фильмы:
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Лучший фильм (драма): "Земля кочевников" (Nomadland)
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Лучший фильм на иностранном языке: "Минар" (Minari)
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Лучший сценарий: Аарон Соркин за "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7)
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Лучший режиссер: Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников" (Nomadland)
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Лучшая песня: "Is Si (Seen)", лента "Вся жизнь впереди"
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Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, "Душа"
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Лучший анимационный фильм: "Душа" (Soul)
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Лучший фильм (комедия или мюзикл): "Борат 2" (Borat 2)
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Лучшая мужская роль (драма): Чедвик Боузман, "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)
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Лучшая женская роль (драма): Андра Рэй, "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holiday review)
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Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah)
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Лучшая женская роль второго плана: Джоди Фостер, "Мавританець" (The Mauritanian)
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Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Саша Барон Коэн, "Борат 2" (Borat 2)
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Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)
Сериалы и программы:
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Лучший сериал (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)
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Лучший сериал (комедия или мюзикл): "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
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Лучший минисериал или телефильм: "ферзевом гамбит" (The Queen's Gambit),
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Лучшая мужская роль минисериала сериала-антологии или телефильма Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True)
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Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл) Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso)
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Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл) Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
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Лучшая мужская роль в сериале (драма) Джош О'Коннор, "Корона" (The Crown)
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Лучшая женская роль в сериале (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)
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Лучшая женская роль второго плана на телевидении: Джиллиан Андерсон, "Корона" (The Crown)
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Лучшая мужская роль второго плана на телевидении Джон Боега, "Маленький топор" (Small Axe)
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