В зоне ООС вследствие подрыва автомобиля пострадали 9 украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.
На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь защитников - боевое травмирования.
"Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.
Украинские военные стреляли в ответ.
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