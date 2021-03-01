В зоне ООС вследствие подрыва автомобиля пострадали 9 украинских военных

1 марта, 2021, 18:48

С начала суток, 1 марта, вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь защитников - боевое травмирования.

"Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

Украинские военные стреляли в ответ.

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