В Запорожье четверо нападавших избили депутата облсовета

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"Нападавших было четверо. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. 1 марта около 9.20 в отделение полиции № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным нападавших было четверо. Их личности и местонахождения устанавливаются.

Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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