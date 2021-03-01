В Винницкой области со 2 марта все школы перейдут на дистанционное обучение
Об этом во время брифинга в областной инфекционной больнице сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов, передает Винниця.Info.
"На сегодняшний день эпидситуация в Винницкой области тяжелая, но контролируемая. Есть 598 заболевших коронавирусом, из них 278 - в городе Винница. Но у нас есть запас коек, обеспеченных кислородом. В целом процент занятых коек составляет 62%. Мы продолжаем работать. Через неделю нам пообещали еще развернуть 90 коек обеспеченных кислородом", - сообщил он.
Борзов отметил, что на прошлой неделе в Винницкой области ввели дистанционное обучение для 5-11 классов.
"Но сегодня на комиссии ТЭБ НС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы. Также ввели некоторые ограничения относительно общественного транспорта", - сообщил он.
- Напомним, с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.
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