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В Винницкой области со 2 марта все школы перейдут на дистанционное обучение


фото: day.kyiv.ua
Из-за ситуации с коронавирусом в области со 2 марта на Винниччине вводят дистанционную форму обучения для всех учащихся общеобразовательных учреждений

Об этом во время брифинга в областной инфекционной больнице сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов, передает Винниця.Info.

"На сегодняшний день эпидситуация в Винницкой области тяжелая, но контролируемая. Есть 598 заболевших коронавирусом, из них 278 - в городе Винница. Но у нас есть запас коек, обеспеченных кислородом. В целом процент занятых коек составляет 62%. Мы продолжаем работать. Через неделю нам пообещали еще развернуть 90 коек обеспеченных кислородом", - сообщил он.

Борзов отметил, что на прошлой неделе в Винницкой области ввели дистанционное обучение для 5-11 классов.

"Но сегодня на комиссии ТЭБ НС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы. Также ввели некоторые ограничения относительно общественного транспорта", - сообщил он.

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