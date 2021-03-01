В Винницкой области со 2 марта все школы перейдут на дистанционное обучение

1 марта, 2021, 18:13

Из-за ситуации с коронавирусом в области со 2 марта на Винниччине вводят дистанционную форму обучения для всех учащихся общеобразовательных учреждений

Об этом во время брифинга в областной инфекционной больнице сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов, передает Винниця.Info.

"На сегодняшний день эпидситуация в Винницкой области тяжелая, но контролируемая. Есть 598 заболевших коронавирусом, из них 278 - в городе Винница. Но у нас есть запас коек, обеспеченных кислородом. В целом процент занятых коек составляет 62%. Мы продолжаем работать. Через неделю нам пообещали еще развернуть 90 коек обеспеченных кислородом", - сообщил он.

Борзов отметил, что на прошлой неделе в Винницкой области ввели дистанционное обучение для 5-11 классов.

"Но сегодня на комиссии ТЭБ НС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы. Также ввели некоторые ограничения относительно общественного транспорта", - сообщил он.

Напомним, с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.

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