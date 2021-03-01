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Espreso.tvМирВ ВОЗ заявили, что менее 10% населения мира имеют антитела к COVID-19

В ВОЗ заявили, что менее 10% населения мира имеют антитела к COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу

Об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

По ее словам, есть территории, особенно в городских районах с высокой плотностью населения, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела, но это не означает, что "весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета".

Сваминатан уверена, что широкие масштабы коллективного иммунитета от COVID-19 можно достичь только с помощью вакцинации населения.

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