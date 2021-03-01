В Украине остатки вакцины от COVID-19 будут колоть общественным деятелям для популяризации вакцинации, - МОЗ

1 марта 2021 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ № 369 о внесении изменений в Дорожную карту по введению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни .

Читайте также: Степанов прокомментировал отказ украинских медиков вакцинироваться индийским препаратом

Индийскую вакцину Covishield поставляют в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использования его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Читайте также: Я и Зеленский публично вакцинируемся препаратом Covishield, - Степанов

Согласно приказу Степанова, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, а также лидеров религиозных общин рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19:

зафиксирован отказ от вакцинации среди людей, которые предварительно давали согласие на прививку;

обнаружены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришли на вакцинальную сессию;

количество людей, прививающихся в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования (10 доз из одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года с прибытием первой партии вакцины Covishield производства Serum Institute of India (Институт сыворотки крови, Индия) в количестве 500 тыс. доз.

На первом этапе будут прививать медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. На этом этапе вакцинацию осуществлять мобильные бригады. На втором - к ним присоединятся пункты прививки.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.