В правящей партии Армении заговорили об импичменте президента

1 марта, 2021, 13:05

В руководящей армянской парламентской фракции "Мой шаг" заявили о возможном начале процесса импичмента президенту

Об этом сообщает Радио Азатутюн .

Об этом, в частности, заявил депутат от фракции Ваагн Овакимян.

Поводом для этого послужило решение президента Армена Саркисяна не подписывать проект указа премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, а вернуть его главе правительства с возражениями.

Как отметил Овакимян, на первый взгляд может показаться, что Армен Саркисян всего лишь воспользовался своим конституционным полномочиям, возвращая премьеру проект указа об увольнении руководителя Генштаба.

"Но на самом деле это не так. Президент не может произвольно поворачивать проекты указа органа, который предложил их. Именно в этой ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить руководителя Генштаба. Даже человек с самых безумных фантазией не может усмотреть в этом процессе каких антиконституционных элементов. На самом деле мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий ", - считает Овакимян.

Депутат считает, что такой подход может поставить под угрозу государственной безопасности и привести к дестабилизации обстановки в стране.

"Поэтому можно констатировать, что есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения Конституции (статья 141)", - заявил Ваагн Овакимян.

Отметим, что согласно статье 141 Конституции Армении, "президент Республики может быть отрешен от должности за государственную измену, другой тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции".

Для получения заключения о наличии оснований для отстранения от должности президента Республики Национальное собрание постановлением, принятым большинством голосов от общего кильксти депутатов, обращаются в Конституционный суд. Национальное собрание выносят постановление об отстранении от должности президента Республики на основании заключения Конституционного суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота была эмоциональной, а армия подчиняется народу и премьеру.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb