В Николаеве на базе корвета "Винница" создадут музей
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны .
По словам миинистра, сейчас прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного экспоната в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей.
Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева.
"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города корабелов", - отметил Таран.
Таким образом будет сохранен для истории один из последних экземпляров корветов проекта "1124" как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.
В мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажа и событиям судна. Самые известные из них парусный линейный корабль "Виктори" в британском Портсмуте или американский линейный корабль "Айова" в Лос-Анжелесе. В Украине своя история военных кораблей. Корвет "Винница" станет первым таким объектом военно-морского наследия.
Справка: Корвет "Винница" - многоцелевой корабль прибрежного действия шифра "Альбатрос" (Grisha-II class по классификации НАТО). Спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря. В составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях.
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