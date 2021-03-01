В Николаеве на базе корвета "Винница" создадут музей

1 марта, 2021, 19:19

Корвет "Винница, который последние годы служил учебным кораблем, планируют передать как музейный экспонат в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны .

По словам миинистра, сейчас прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного экспоната в филиал Национального военно-исторического музея Украины - Центральный военно-морской музей.

Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства планируют разместить на 8-м причале Николаева.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города корабелов", - отметил Таран.

Таким образом будет сохранен для истории один из последних экземпляров корветов проекта "1124" как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.

В мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажа и событиям судна. Самые известные из них парусный линейный корабль "Виктори" в британском Портсмуте или американский линейный корабль "Айова" в Лос-Анжелесе. В Украине своя история военных кораблей. Корвет "Винница" станет первым таким объектом военно-морского наследия.