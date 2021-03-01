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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло разбойное нападение на хлебный киоск

В Киеве произошло разбойное нападение на хлебный киоск

В Деснянском районе столицы мужчина угрожая ножом ограбил киоск с хлебом

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На улице Каштановая в Деснянском районе столицы неизвестный, угрожая ножом, ограбил киоск "Киевхлеб". Нападающий забрал 7 тыс. грн.

Сейчас на месте работает полиция. Обстоятельства выясняются.

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