В Киеве полиция разоблачила злоумышленников, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В Подольское управление полиции обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. Клиентов они искали через объявления на одном из интернет-сайтов.
На псевдодокумент ставилась печать одного из столичных медицинских центров. Следователи по данному факту открыли уголовное производство.
Во время проверки полицейские установили, что "дельцы" с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили каких-либо лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 грн на "подставную" банковскую карточку.
"По месту проживания фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику", - сообщили в полиции.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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