В Киеве полиция разоблачила злоумышленников, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса

1 марта, 2021, 15:54

В столице правоохранители разоблачили украинца и иностранку, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса за 550 грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В Подольское управление полиции обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. Клиентов они искали через объявления на одном из интернет-сайтов.

На псевдодокумент ставилась печать одного из столичных медицинских центров. Следователи по данному факту открыли уголовное производство.

Во время проверки полицейские установили, что "дельцы" с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили каких-либо лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 грн на "подставную" банковскую карточку.

"По месту проживания фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику", - сообщили в полиции.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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