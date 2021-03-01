В Киеве планируют создать приют для женщин, переживших домашнее насилие

1 марта, 2021, 21:26

В Киеве планируют создать новый приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Приют должна решить проблему тех, кто после 10 дней пребывания в комнатах кризисного реагирования не смог решить вопрос о проживании.

"Возникла новая проблема - не всем хватает 10 дней, чтобы определиться с тем, что делать дальше, куда идти. Приют же дает возможность проживания до полугода. За это время можно получить всю необходимую юридическую и психологическую помощь, найти работу, жилье. Помещение под приют мы уже нашли, продолжается процесс его передачи на баланс Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию после чего, там начнут ремонтные работы", - отметила Хонда.