В Киеве планируют создать приют для женщин, переживших домашнее насилие
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Приют должна решить проблему тех, кто после 10 дней пребывания в комнатах кризисного реагирования не смог решить вопрос о проживании.
"Возникла новая проблема - не всем хватает 10 дней, чтобы определиться с тем, что делать дальше, куда идти. Приют же дает возможность проживания до полугода. За это время можно получить всю необходимую юридическую и психологическую помощь, найти работу, жилье. Помещение под приют мы уже нашли, продолжается процесс его передачи на баланс Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию после чего, там начнут ремонтные работы", - отметила Хонда.
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