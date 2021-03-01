В Киеве на 6 и 8 месяцев ограничивают движение по двум улицам

1 марта, 2021, 22:27

Из-за начала капитального ремонта в Киеве ограничили движение по улицам Милославской и Борщаговской

Об этом сообщает КГГА .

На ул.Милославський с 3 марта до 1 ноября частично ограничат движение транспорта.

Работы выполнять на участке от ул. Радунской (вместе с кольцевой развязкой) до ул. Оноре де Бальзака.

В КГГА заявили, что основную часть работ выполнят до конца лета.

До 1 сентября на улице Борщаговской частично ограничили движение для транспорта.

Дорожники обновляют покрытие на участке между пр-м Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана (Индустриальный мост) в направлении Борщаговки.

"В ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек. Основные ремонтные работы планируется выполнить в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.