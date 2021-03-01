В Киеве на 6 и 8 месяцев ограничивают движение по двум улицам
Об этом сообщает КГГА .
На ул.Милославський с 3 марта до 1 ноября частично ограничат движение транспорта.
Работы выполнять на участке от ул. Радунской (вместе с кольцевой развязкой) до ул. Оноре де Бальзака.
В КГГА заявили, что основную часть работ выполнят до конца лета.
До 1 сентября на улице Борщаговской частично ограничили движение для транспорта.
Дорожники обновляют покрытие на участке между пр-м Воздухофлотским и ул. В. Гетьмана (Индустриальный мост) в направлении Борщаговки.
"В ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек. Основные ремонтные работы планируется выполнить в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти