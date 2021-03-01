В Финляндии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения случаев коронавируса

1 марта, 2021, 19:22

С 1 марта в Финляндии из-за быстрого ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом ввели чрезвычайную ситуацию

Об этом сообщила премьер-министр Санна Марин, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что режим ЧС введен на тех же основаниях, что и в марте 2020 года.

Так, в отдельных районах будет ограничено передвижение и разрешено выходить из дома только в аптеку или магазин за продуктами.

Также правительство внесло в парламент законопроект по ограничению работы сферы общественного питания с 8 марта на три недели.

Кафе и ресторанам позволят работать только на вынос. Столовые на предприятиях или в домах престарелых смогут продолжить работу.

В свою очередь в Минтруда пообещали разработать новую модель поддержки рестораторов.

Также правительство готовит приказ об ограничении движения.

Марин заметила, что один из вариантов - ограничить передвижение людей так же, как прошлой весной при введении изоляции в регионе Уусимаа, когда было запрещено пересекать границу региона.

А другой вариант - в регионах с тяжелой эпидемиологической ситуацией ограничить передвижение практически полностью, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек и других мест крайней необходимости.

3 марта будут рассматривать решение о введении чрезвычайного положения.

Напомним, в Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H.

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