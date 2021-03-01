В Финляндии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения случаев коронавируса
Об этом сообщила премьер-министр Санна Марин, передает Интерфакс-Украина.
Она отметила, что режим ЧС введен на тех же основаниях, что и в марте 2020 года.
Так, в отдельных районах будет ограничено передвижение и разрешено выходить из дома только в аптеку или магазин за продуктами.
Также правительство внесло в парламент законопроект по ограничению работы сферы общественного питания с 8 марта на три недели.
Кафе и ресторанам позволят работать только на вынос. Столовые на предприятиях или в домах престарелых смогут продолжить работу.
В свою очередь в Минтруда пообещали разработать новую модель поддержки рестораторов.
Также правительство готовит приказ об ограничении движения.
Марин заметила, что один из вариантов - ограничить передвижение людей так же, как прошлой весной при введении изоляции в регионе Уусимаа, когда было запрещено пересекать границу региона.
А другой вариант - в регионах с тяжелой эпидемиологической ситуацией ограничить передвижение практически полностью, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек и других мест крайней необходимости.
3 марта будут рассматривать решение о введении чрезвычайного положения.
- Напомним, в Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти