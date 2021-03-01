В Буркина-Фасо погибли 11 человек после обвала на шахте, где добывают золото
1 марта, 2021, 20:53
В Буркина-Фасо произошел обвал на золотоносной шахты, погибли минимум 11 человек
Об этом сообщает CGTN.
"В текущем отчете зафиксированы 11 погибших и трое раненых. Управление шахт и местные власти мобилизованы для оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Начато расследование.
Отметим, что Буркина-Фасо является четвертым по объемам производителем золота в Африке.
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