В Буркина-Фасо погибли 11 человек после обвала на шахте, где добывают золото

Об этом сообщает CGTN .

"В текущем отчете зафиксированы 11 погибших и трое раненых. Управление шахт и местные власти мобилизованы для оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Начато расследование.

Отметим, что Буркина-Фасо является четвертым по объемам производителем золота в Африке.