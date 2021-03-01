Умер первый глава МИД Зленко

Об этом сообщил дипломат Маркиян Лубкивский в Facebook.

"Не имею слов. Не имею слез. Ушел в вечность Анатолий Максимович Зленко - мой дорогой учитель, мой второй отец, моя наука, моя дипломатия ... Как поверить, как принять? Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!" - написал он.

О смерти Зленко также сообщил бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная пам Пять! " - написал Елисеев в Twitter.

Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины, занимая этот пост дважды: с июля 1990 по август 1994 и с октября 2000 года по сентябрь 2003 года.

С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память! - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

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