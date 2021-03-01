Умер экс-тренер сборной Хорватии, его сын выступал в "Динамо"
Об этом сообщает hns-cff.
Сообщается, что Златко Кранчар умер после непродолжительной и тяжелой болезни в Загребе. Хорватском специалисту было 64 года.
Будучи футболистом Кранчар выступал за загребское "Динамо", а также австрийские "Рапид" и "Санкт-Пёльтен". Защищал цвета сборных Югославии и Хорватии.
Около 30 лет Златко Кранчар проработал тренером. Возглавлял сборные Хорватии, Черногории, а также молодежную команду Ирана. Трижды выигрывал чемпионат Хорватии, дважды принимал Кубок.
Воспитал сына Нико Кранчара, который знаком украинским болельщикам игрой за киевское "Динамо", лондонские "Тоттенхэм" и КПР, английский "Портсмут", хорватские "Динамо" и "Хайдук", американский "Нью-Йорк Космос" и шотландский "Рейнджерс".
- В декабре в возрасте 73 лет умер легендарный французский тренер Жерар Улье.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти