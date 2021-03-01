Умер экс-тренер сборной Хорватии, его сын выступал в "Динамо"

1 марта, 2021, 15:01

В возрасте 64 лет умер бывший тренер сборной Хорватии Златко Кранчар

Об этом сообщает hns-cff.

Сообщается, что Златко Кранчар умер после непродолжительной и тяжелой болезни в Загребе. Хорватском специалисту было 64 года.

Будучи футболистом Кранчар выступал за загребское "Динамо", а также австрийские "Рапид" и "Санкт-Пёльтен". Защищал цвета сборных Югославии и Хорватии.

Около 30 лет Златко Кранчар проработал тренером. Возглавлял сборные Хорватии, Черногории, а также молодежную команду Ирана. Трижды выигрывал чемпионат Хорватии, дважды принимал Кубок.

Воспитал сына Нико Кранчара, который знаком украинским болельщикам игрой за киевское "Динамо", лондонские "Тоттенхэм" и КПР, английский "Портсмут", хорватские "Динамо" и "Хайдук", американский "Нью-Йорк Космос" и шотландский "Рейнджерс".

В декабре в возрасте 73 лет умер легендарный французский тренер Жерар Улье.