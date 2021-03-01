Укрзализныця с марта повысит цены на пассажирские перевозки: как подорожают билеты

1 марта, 2021, 12:57

Стоимость пассажирских перевозок с марта повышаться на 2% ежемесячно

Об этом сообщает Укринформ .

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, цены будут расти с марта-апреля по 2% в месяц до конца года.

"Будут ли повышены цены на пассажирские перевозки железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки ", - цитирует агентство слова Криклия.

Напомним, в феврале Укрзализныця анонсировала индексации тарифов на пассажирские перевозки.

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