Укрзализныця с марта повысит цены на пассажирские перевозки: как подорожают билеты
1 марта, 2021, 12:57
Стоимость пассажирских перевозок с марта повышаться на 2% ежемесячно
Об этом сообщает Укринформ .
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, цены будут расти с марта-апреля по 2% в месяц до конца года.
"Будут ли повышены цены на пассажирские перевозки железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки ", - цитирует агентство слова Криклия.
- Напомним, в феврале Укрзализныця анонсировала индексации тарифов на пассажирские перевозки.
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