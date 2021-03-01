Укрпочта начала доставку заказов с онлайн-площадки OLX

1 марта, 2021, 10:09

Укрпочта с марта будет доставлять заказ с онлайн-площадки OLX

Об этом председатель Укрпочты Игорь Смелянский написал в Facebook.

"Теперь все заказы на онлайн-площадке OLX можно будет посылать и получать Укрпочтой. И приятный бонус - в марте доставляем бесплатно, быстро и качественно. С апреля просто быстро, качественно, дешевле чем в других", - написал Смелянский.

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