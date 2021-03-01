Украинский боксер Деревянченко назвал дату своего возвращения в ринг

1 марта, 2021, 19:56

Украинский боксер Сергей Деревянченко может в начале июля 2021 года планирует провести следующий поединок

Об этом сообщает Sports.kz .

По словам 35-летнего Деревянченко его следующий бой вряд ли будет за чемпионский титул.

"Сейчас нахожусь в Киеве, тренируюсь. Буквально недавно начал тренироваться - привожу себя в порядок и скоро полечу в Штаты, там буду готовиться. Следующий бой за чемпионский титул? Вряд ли. Бой планируется в мае или июне, но нет никакой конкретики. Может, - в начале июля", - сказал Деревянченко.

В своем последнем поединке Сергей Деревянченко уступил обладателю пояса WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло по очкам.

Напомним, в августе 2020 года Сергей Деревянченко заявил, что реванш с Геннадием Головкиным в ближайшее время маловероятен.

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