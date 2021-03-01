Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется, - Аваков
Об этом он сказал в интервью 1+1, сообщает Укринформ .
"Вода в Крым... Сейчас 30-й год независимости, и Украина справлялась с этой ситуацией 23 года - поставляла воду в Крым. 80-85 процентов воды в Крым поставляла Украина по каналу для нужд населения и для всего остального. Сейчас это не так. И у меня вопрос: а что, мы должны поставлять воду для контингента российских войск и развернутых там ракет? Мы какую несем за это ответственность? Может, Украина имеет какие-то международные обязательства? ... Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины, это мое твердое убеждение", - сказал Аваков.
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- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что водоснабжение в Крым будет восстановлено только при условии деоккупации Россией полуострова.
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