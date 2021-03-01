Тренироваться труднее, чем учить язык - лидер сборной Украины Малиновский о жизни в Италии
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По словам Малиновского, он в Италии уже давно и ему осталось еще немного подучить язык.
"Получил отличную передачу от Мюриэль, было много пространства, поэтому я решил пробить. Это был хороший, важный гол, потому что забит в конце тайма. Для нас это хороший результат. Труднее учить итальянский язык, или тренироваться в Гасперини? Думаю, на тренировках труднее. Я здесь уже давно, мне нужно еще немного подучить язык, - сказал Руслан Малиновский.
В матче 24-го тура Серии А против "Сампдории" (2: 0) Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и открыл счет на 40-й минуте. Для украинца этот гол стал вторым в нынешнем сезоне, также на его счету три результативные передачи.
- Напомним, 24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из Бергамо дома проиграла мадридскому "Реалу" .
- 28 февраля Малиновский забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Сампдории".
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