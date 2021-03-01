Тренер "Зари" признали лучшим в УПЛ после победы над "Шахтером"
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу оценило Виктора Скрипника в 4,8 балла (прим. - из 5) - это самая высокая оценка среди всех тренеров 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
51-летний Скрипник возглавляет "Зарю" с 2019 года. Под его руководством луганчане заняли третье место в прошлом сезоне и вышли в групповой раунд Лиги Европы.
В 16-м туре "Шахтер" неожиданно проиграл в Киеве "Зари", которая доигрывали матч в меньшинстве - 0:1.
Осечкой команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо". Киевляне победили в гостях "Львов" - 4:1, набрали 37 очков и увеличили отрыв от "Шахтера" до 4-х пунктов.
"Заря" с 29 баллами идет третьим и имеет игру в запасе.
- 15 февраля состоялась церемония награждения премии "Футбольные звезды Украины-2020" , где Виктора Скрипника признали лучшим тренером года.
- 28 февраля "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Зари" .
- Осечкой "Шахтера" воспользовалось "Динамо", которое обыграло в гостях "Львов".
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