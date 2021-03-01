Тренер "Зари" признали лучшим в УПЛ после победы над "Шахтером"

1 марта, 2021, 16:01

Виктора Скрипника, который возглавляет луганскую "Зарю", признали лучшим тренером 16-го тура Украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу оценило Виктора Скрипника в 4,8 балла (прим. - из 5) - это самая высокая оценка среди всех тренеров 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

51-летний Скрипник возглавляет "Зарю" с 2019 года. Под его руководством луганчане заняли третье место в прошлом сезоне и вышли в групповой раунд Лиги Европы.

В 16-м туре "Шахтер" неожиданно проиграл в Киеве "Зари", которая доигрывали матч в меньшинстве - 0:1.

Осечкой команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо". Киевляне победили в гостях "Львов" - 4:1, набрали 37 очков и увеличили отрыв от "Шахтера" до 4-х пунктов.

"Заря" с 29 баллами идет третьим и имеет игру в запасе.

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