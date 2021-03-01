Трем участникам "МГБ ДНР" заочно объявили подозрения за пытки людей в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке

1 марта, 2021, 17:39

Двум охранникам подпольной тюрьмы "Изоляция" и псевдооперуполномоченному подразделения "МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в незаконных вооруженных формированиях, нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщила областная прокуратура Донецкой области.

Установлено, что так называемый оперуполномоченный оперативного подразделения "МГБ" задерживал людей и после допросов, во время которых применял пытки, отвозил в подпольную тюрьму "Изоляция".

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Также, два конвоира охраняли незаконно задержанных людей на территории бывшего завода изоляционных материалов. Для получения информации их принуждали к тяжелому труду: уборке территории, разгрузке и погрузке оружия, боеприпасов и емкостей с горюче-смазочными материалами.

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Установлены 11 человек, пострадавших от действий подозреваемых.