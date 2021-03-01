Трамп не исключил своего участия в выборах президента США

1 марта, 2021, 07:58

Дональд Трамп заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США

Об этом Трамп заявил во время выступления во Флориде, сообщает Укринформ.

Он вновь заявил о своей победе на выборах президента США.

"Я могу даже попытаться победить в третий раз", - сказал Трамп.

Во время своего первого публичного выступления с момента поражения на выборах Трамп заявил, что США имеют "коррумпированный избирательный процесс" и обвинил Верховный суд в "отсутствии мужества".

Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. Он также отметил, что действия президента США Джо Байдена "запустили новый миграционный кризис на южной границе страны".