Трамп не исключил своего участия в выборах президента США
1 марта, 2021, 07:58
Дональд Трамп заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США
Об этом Трамп заявил во время выступления во Флориде, сообщает Укринформ.
Он вновь заявил о своей победе на выборах президента США.
"Я могу даже попытаться победить в третий раз", - сказал Трамп.
Во время своего первого публичного выступления с момента поражения на выборах Трамп заявил, что США имеют "коррумпированный избирательный процесс" и обвинил Верховный суд в "отсутствии мужества".
Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. Он также отметил, что действия президента США Джо Байдена "запустили новый миграционный кризис на южной границе страны".
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