Телеканал для оккупированных территорий "Дом" начал вещать на спутнике

1 марта, 2021, 18:16

С 1 марта телеканал "Дом" начал вещание на спутнике Astra

Об этом рассказала генеральный директор "Мультимедийной платформы иновещания Украины", которой принадлежит телеканал "Дом", Юлия Островская, передает Укринформ.

Островская заметила, что раньше у телеканала "Дом" был только один передатчик, который работал на Луганскую область. Сейчас на Луганскую область работают пять таких передатчиков, на Донецкую - семь, а на Крым - шесть. В общем - 18 передатчиков.

"Также с 1 марта мы вышли на спутник Astra. Потому что другим способом в Крым сигнал, к сожалению, доставить очень сложно. К тому же 30% населения потребляет контент именно через спутник. Также мы присутствуем и активно развиваемся на диджитал-платформах. Таким образом число наших потенциальных зрителей возрастает в разы", - сказала Островская.

Кроме того, по ее словам, прямой эфир можно смотреть на сайте телеканала. Все эти способы вещания нужны для того, чтобы донести сигнал "Дома" на оккупированные территории, ведь это основная задача телеканала, подчеркнула гендиректор госпредприятия "МПИУ".

"Канал "Дом" вещает в основном для жителей временно оккупированных территорий. Тех, у которых есть запрос на получение объективной информации из Украины без каких-либо трактовок или определенного угла зрения. Потому что, к счастью, "Дом" - канал государственный, Это означает, что у него нет "хозяина" в привычном понимании этого слова, и никто не может нам диктовать какую-то позицию. Мы действуем только с позиции государства и с соблюдением норм журналистской этики", - добавила генеральный директор.

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