Суд не продлил сроки расследования по делу о краже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии, фигурантом которого является Татаров
Об этом заявил адвокат Максима Микитась Артур Габриелян в комментарии " Украинской правде ".
В четверг (25 февраля, - ред.) один раз суд уже продлил сроки. Но почему-то в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз - непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом", - рассказал двокат.
Сроки следствия истекают сегодня, в понедельник, 1 марта. Правоохранители завершить расследование: или составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело.
По состоянию на 14 часов подозреваемым не вручали обвинительный акт.
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В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса. Продлевать сроки отказался Шевченковский райсуд Киева. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что сейчас в деле продолжается экспертиза.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что таким образом президент Владимир Зеленский "фактически отмазал" заместителя председателя ОП Олега Татарова.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для изъятия дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.
- Впоследствии, НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием дать им право досудебного расследования по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.
- 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должна проводить СБУ.
- 12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, он считает, что это "уголовным правонарушением"
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