Суд не продлил сроки расследования по делу о краже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии, фигурантом которого является Татаров

1 марта, 2021, 16:07

1 марта истекают сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров. Шевченковский суд отказал в продлении сроков расследования, поэтому дело закроют, если до конца суток не будет вручен обвинительный акт

Об этом заявил адвокат Максима Микитась Артур Габриелян в комментарии " Украинской правде ".

В четверг (25 февраля, - ред.) один раз суд уже продлил сроки. Но почему-то в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз - непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом", - рассказал двокат.

Сроки следствия истекают сегодня, в понедельник, 1 марта. Правоохранители завершить расследование: или составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело.

По состоянию на 14 часов подозреваемым не вручали обвинительный акт.

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В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса. Продлевать сроки отказался Шевченковский райсуд Киева. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что сейчас в деле продолжается экспертиза.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что таким образом президент Владимир Зеленский "фактически отмазал" заместителя председателя ОП Олега Татарова.

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для изъятия дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.

Впоследствии, НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием дать им право досудебного расследования по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должна проводить СБУ.

12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, он считает, что это "уголовным правонарушением"

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