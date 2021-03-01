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Espreso.tvОбществоСуд не продлил сроки расследования по делу о краже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии, фигурантом которого является Татаров

Суд не продлил сроки расследования по делу о краже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии, фигурантом которого является Татаров


фото: zik
1 марта истекают сроки следствия по делу, фигурантом которого является заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров. Шевченковский суд отказал в продлении сроков расследования, поэтому дело закроют, если до конца суток не будет вручен обвинительный акт

Об этом заявил адвокат Максима Микитась Артур Габриелян в комментарии " Украинской правде ".

В четверг (25 февраля, - ред.) один раз суд уже продлил сроки. Но почему-то в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз - непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом", - рассказал двокат.

Сроки следствия истекают сегодня, в понедельник, 1 марта. Правоохранители завершить расследование: или составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело.

По состоянию на 14 часов подозреваемым не вручали обвинительный акт.

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В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса. Продлевать сроки отказался Шевченковский райсуд Киева. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что сейчас в деле продолжается экспертиза.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что таким образом президент Владимир Зеленский "фактически отмазал" заместителя председателя ОП Олега Татарова.

  • 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
  • Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПГ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
  • 21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
  • 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
  • 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования меры пресечения в виде ареста для заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для изъятия дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.
  • Впоследствии, НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием дать им право досудебного расследования по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.
  • 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должна проводить СБУ.
  • 12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, он считает, что это "уголовным правонарушением"

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