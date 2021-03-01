США зря потратили миллиарды долларов на восстановление Афганистана, - отчет правительственной службы

1 марта, 2021, 17:43

США понапрасну потратили несколько миллиардов долларов на проекты по восстановлению инфраструктуры в охваченном войной Афганистане, говорится в отчете правительственной надзорной службы

Как пишет AP, начиная с 2008 года, США выделили на здания и транспортные средства $7,8 млрд, из которых только объекты на сумму $343,2 млн "поддерживались в хорошем состоянии".

В отчете говорится, что только $1,2 млрд из $7,8 млрд пошли на оплату зданий и транспортных средств, которые использовались по назначению.

"Тот факт, что так много имущества не использовалось, пришло в негодность или было заброшено, должен был стать серьезной причиной для беспокойства агентств, которые финансируют эти проекты", - сказал в своем отчете специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко.

Аналитик Билл Роджио из Long War Journal сказал, что выводы специального главного инспектора ожидаемы. По его словам, причины финансовых потерь кроются в атаках Талибана, коррупции и "вливании денег без учета последствий".

"Одно дело построить клинику и школу, и совсем другое - эксплуатировать, обслуживать и во многих случаях защищать эту инфраструктуру от атак талибов", - сказал Роджио.

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