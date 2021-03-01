США готовятся ввести новые санкции против России до конца недели, - CNN

1 марта, 2021, 22:52

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести на текущей неделе санкции против России за отравление и заключение опозицийнера Алексея Навального

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей Белого дома.

По словам чиновников, наложение санкций состоится в координации с Евросоюзом. Это будут первые санкции против РФ, введенные администрацией Байдена.

По данным издания, администрация Байдена стремится передать "сильное послание" о правах человека и важности действовать вместе с союзниками. Кроме того, в ближайшие недели планируется рассмотреть широкий перечень вызовов, созданных Россией.

Одним из вариантов чиновники называют санкции за многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал - в том числе за кибератаки SolarWinds и выплату Россией вознаграждения талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против РФ за заключение Навального .

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