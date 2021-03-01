Шевченко может вызвать английского футболиста в сборную Украины

1 марта, 2021, 20:39

Английский защитник Макс Килман может быть вызван в сборную Украины в этом месяце

Об этом сообщает авторитетный журналист Игорь Цыганик в youtube-программе "Цыганик LIVE".

По информации источника, Килман уже изъявил желание играть за сборную Украины и контактировал с УАФ.

"23-летний защитник английского "Вулверхэмптона" Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть такие возможности. Его мать украинка. Футболист сейчас является основным центральным защитником в команде АПЛ. Он изъявил желание выступать именно за сборную Украины. Насколько мне известно, существует определенный контакт между Килманом и УАФ. 5-го числа Андрей Шевченко должен объявить состав сборной Украины и интересно, будет ли там фамилия Килмана", - сказал Цыганик.

23-летний Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Килман также играл в футзал и в 2015-2018 годах провел 25 матчей за сборную Англии.

В марте сборную Украины ждут матчи квалификации на ЧМ-2022 против Франции (25 марта), Финляндии (28.03) и Казахстана (31.03). В ближайшее время Андрей Шевченко должен объявить заявку национальной команды на эти встречи.

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