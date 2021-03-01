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Espreso.tvОбществоСБУ просит инициировать в отношении Шария следственные действия за границей и расследует подделку документов при перерегистрации его партии

СБУ просит инициировать в отношении Шария следственные действия за границей и расследует подделку документов при перерегистрации его партии

Служба безопасности Украины направила в Киевскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории других стран в делах против блогера и политика Анатолия Шария

Об этом сообщает пресс-центр СБУ,

Также следователи зафиксировали факт внесения ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Открыто производство по ст. 358 УК ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов").

  • Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".
  • 17 февраля Анатолий Шарий сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а потому повестку нельзя считать врученной.
  • 25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск.

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