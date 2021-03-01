С 1 марта украинцы смогут посещать Грузию

С 1 марта можно будет посетить Грузию, но только при условии путешествия самолетом и при наличии отрицательного ПЦР теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов до вылета.

На третий день пребывания в Грузии надо будет сделать повторный тест - за свой счет.

Перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Кроме Украинский, с 1 марта в Грузию могут лететь граждане Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.