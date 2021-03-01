С 1 марта украинцы смогут посещать Грузию
Об этом сообщает "Европейская правда ".
С 1 марта можно будет посетить Грузию, но только при условии путешествия самолетом и при наличии отрицательного ПЦР теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов до вылета.
На третий день пребывания в Грузии надо будет сделать повторный тест - за свой счет.
Перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).
Кроме Украинский, с 1 марта в Грузию могут лететь граждане Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.
Сухопутные границы Грузии, как и раньше, остаются закрытыми для иностранцев.
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