 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирС 1 марта украинцы смогут посещать Грузию

С 1 марта украинцы смогут посещать Грузию

С 1 марта украинцы смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

Об этом сообщает "Европейская правда ".

С 1 марта можно будет посетить Грузию, но только при условии путешествия самолетом и при наличии отрицательного ПЦР теста на коронавирус, проведенного в течение 72 часов до вылета.

На третий день пребывания в Грузии надо будет сделать повторный тест - за свой счет.

Перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

Кроме Украинский, с 1 марта в Грузию могут лететь граждане Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси.

Сухопутные границы Грузии, как и раньше, остаются закрытыми для иностранцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2021 понедельник

28 февраля, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать