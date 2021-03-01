Российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ по Навальному
Об этом сообщается на сайте ММС .
С точки зрения Мосгорсуда, при рассмотрении дела Навального не было нарушений конституционных прав Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Опасения за жизнь и здоровье оппозиционера, а также заявления о политических мотивах дела суд считает "голословными домыслами самого осужденного и его адвокатов".
Мосгорсуд заявляет, что Европейский суд по правам человека не может давать российским судам любые категорические указания и вмешиваться в их деятельность. Кроме того, Мосгорсуд также подчеркнул, что обращение ЕСПЧ адресованы не судам, а правительства России, поэтому судебного разбирательства об отмене условного осуждения не касается. "Этот вопрос может быть решен только судом РФ в соответствии с требованиями национального законодательства", - говорится в постановлении.
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