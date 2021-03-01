Россия игнорирует захороненные на маршруте "Северного потока-2" химические вещества времен Второй мировой, - разведка

1 марта, 2021, 14:29

Россия продолжает ускорять работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", скрывая информацию об опасности в связи с захороненными на дне в районе острова Бронхольм химическими отравляющими веществами времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины .

"Быстрые темпы прокладки трубы в Датских водах в условиях увеличивающегося политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только экологии, но и жизни и здоровью членов экипажа. Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи - химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе о. Бронхольм. Маршрут трубопровода "Северный поток-2" проходит рядом с этой зоной ", - говорится в сообщении.

Как отметили в СВРУ, за последние пол века морские течения сдвинулись большое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали их на значительной площади вокруг острова. На протяжении последних менее 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге о. Бронхольм.

В Службе внешней разведки напомнили, что для минимизации экологических рисков Дания, в качестве условия предоставления разрешения на прокладку трубопровода в своих водах, выдвигала обязательность использования судов с динамическим позиционированием (DP). Такие суда должен подрядчик РФ в проект - компания Allseas. Но под угрозой санкций в 2019 году она вышла из проекту и вывела свои суда.

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В России же единственным трубоукладчиком с DP оказался "Академик Черский". Однако его техническое состояние не позволяет до сих пор начать работы. "Поэтому РФ приложила значительные усилия и добилась получения изменений в датском разрешении, что дали" зеленый свет "использованию якорного позиционирования. Теперь в водах Дании работает трубоукладчик" Фортуна ", что использует 12 (!) Якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне ", - отметили в СВРУ.

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Осознавая высокий уровень опасности, россияне, по данным разведки, в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами).

"Однако, несмотря на опасность жизни и здоровью экипажей и экосистеме Балтийского моря в целом, Россия продолжает ускорять работы по прокладке трубы, скрывая от общественности любую информацию", - указали в Службе внешней разведки Украины.

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