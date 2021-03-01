Репутация важнее, чем оборот, - коммерческий директор "Синэво" о том, почему "Синэво" не платит "откаты" врачам и на что тратит сэкономленные деньги
Об этом в интервью LIGA.net рассказали топ-менеджеры крупнейшей в Украине сети лабораторий Синэво Украина Николай Скавронский и Николай Бутенко.
"В 2020 мы занимаем около 25% частного лабораторного рынка. Это меньше, чем в 2019-м, когда было около 30%. Каждый год мы растем медленнее, чем конкуренты, и теряем долю рынка, потому что не используем механизм "денежной мотивации врачей". Уходим в другие каналы коммуникации – на ТВ, наружную рекламу, в диджитал. Просто перенаправляем на рекламу часть маркетингового бюджета, который могли бы, как другие, раздавать врачам", - рассказал Скавронский.
Он подчеркнул, что не осуждает другие лаборатории за такой подход, если все оформлено официально.
"Тут важно дать дисклеймер: я никого не осуждаю, платите врачам – это не преступление, если все оформить легально с точки зрения налогов. Но это нарушает правила медицинской этики. Мы не можем нарушать даже этические принципы, потому что торгуемся на бирже. Репутация важнее, чем оборот. С другой стороны, я даже не представляю, как можно было бы "откэшить" 10% оборота, например, из 2-3 млрд грн. – поэтому мы в такие игры с врачами не играем", – говорит Скавронский.
Напомним, что с 2017 года акции крупного медицинского холдинга Medicover, куда входит Синэво Украина, торгуются на Стокгольмской бирже.
Также Скавронский добавил, что с начала пандемии Синэво выполнило уже более 250 000 ПЦР тестов и 270 000 суммарно исследований на антиген и антитела.
"По состоянию на сейчас, мы – номер один среди всех частных лабораторий в диагностике ковида. Но главное не количество, а прибыль. А прибыли, здесь нет, т.к. ковид – это для нас больше социальная ответственность, нежели бизнес", - добавил Скавронский.
Также Синэво было закуплено 50 000 высокоточных ПЦР-тестов, которые "ждут своего часа, поскольку эти системы определяют и британский, и южно-африканский, и бразильский штаммы. Это подтверждено документально", – добавил Николай Бутенко.
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