Разумков анонсировал внедрение сенсорных кнопок в Раде для поименного голосования
О новых мерах по искоренению кнопкодавства народных депутатов голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал на согласительном совете, передает Еспресо.TV .
"Это аспект связан с реформой Верховной Рады, а именно это реформа, связанная с тем, чтобы исключить вопросы кнопкодавства. Мы много об этом говорили. Что-то уже сделано, некоторые вопросы доработке и будут введены на этой неделе. Например, я знаю, что будут установлены уже камеры и вскоре они заработают. Параллельно с этим мы занимаемся вопросом обновления системы Рада. Есть несколько вариантов движения в этом направлении. есть и отечественные аналоги, более современные иностранные, которые также позволяют использовать и биометрические показатели для того, чтобы точно уже снять вопросы, связанные с кнопкодавством ", - отметил спикер.
Голова ВР подчеркнул, что в течение последней недели зимы в парламенте завершили работу и протестовали перед вводом в действие систему сенсорной кнопки для голосования в зале Верховной Рады Украины.
"Она работает, она прошла проверку соответствующую и со следующей недели, с этой пленарной неделе, мы уже сможем использовать ее во время голосования и во время заседаний Верховной Рады Украины. Она соответствует всем нормам. Институт разработчик ее протестовал. Те вопросы, которые вызвали дискуссию были убраны. И у нас есть официальное заключение, что она может использоваться ", - пояснил Дмитрий Разумков.
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